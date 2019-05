Börse Tokio schließt etwas schwächer

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Dienstag wieder leicht nachgegeben. Hatten gestern noch die guten Konjunkturdaten der japanischen Volkswirtschaft beflügelt, setzte sich heute in Japan wieder eine verhaltene Börsenstimmung durch.

Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 29,28 Punkten oder 0,14 Prozent bei 21.272,45 Zählern. 103 Kursgewinnern standen im Leitindex 117 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 5 Titel. Der weiter gefasste Topix Index verlor 4,62 Punkte oder 0,30 Prozent auf 1.550,30 Einheiten.

An der Spitze der Werte im Leitindex setzten sich die Autowerte Suzuki und Isuzu mit jeweils mehr als Plus 4 Prozent durch. Die anderen Autobauer notierten uneinheitlich: Nissan stiegen um 0,16 Prozent und Toyota verloren 0,51 Prozent.

Ebenfalls deutlich fester, lagen Aktien des Technologieinvestors Softbank mit 3,53 Prozent im Plus. Zuletzt hatten sich die Zeichen gemehrt, dass in den USA die Telekomanbieter Sprint und T-Mobile US fusionieren könnten. Softbank ist der Haupteigner des US-Telefonieanbieters Sprint. Der Chef der US-Regulierungsbehörde FCC hatte sich am Vortag optimistisch über die mögliche Fusion geäußert.

Bei den Verlierern in Nikkei mussten Aktien von Sony mit Minus 4,43 einen herben Rückschlag einstecken. Sony hatte zuletzt seine Tagung zur Konzernstrategie gehalten - der Konzern will mittelfristig im Bereich Bildsensortechnik stärker investieren. In der kürzlich angekündigten Zusammenarbeit mit dem US-Konkurrenten Microsoft soll es hauptsächlich um Produkte im Cloud- sowie Streaming-Bereich gehen, ließ das Unternehmen verlautbaren.

Ebenfalls unter den Verlierern lagen die Schifffahrtswerte Mitsui OSK Lines (MOL) und Mitsui Shipbuilding mit jeweils mehr als minus 3 Prozent.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA106 2019-05-21/09:47