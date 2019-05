Küchenbrand in Südsteiermark - 49-Jähriger ins Spital gebracht

Leibnitz (APA) - Ein Südsteirer hat am Montagnachmittag Kochgut auf dem eingeschalteten Herd in seinem Einfamilienhaus gelassen und dadurch einen Küchenbrand ausgelöst. Ein Nachbar alarmierte die Feuerwehr, die Wehren aus drei Ortschaften brachten das Feuer unter Kontrolle. Der 49-Jährige wurde zur Beobachtung ins LKH Wagna gebracht, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte.

Der Mann aus dem Bezirk Leibnitz hatte sich gegen 16.00 Uhr Essen kochen wollen. Er stellte einen Topf auf den Herd und verließ dann die Küche, um ins Schlafzimmer zu gehen. Als er zurückkam, hatte das Kochgut bereits Feuer gefangen. Sogleich verständigte er einen Nachbarn, der die Feuerwehr alarmierte. Er versuchte noch selbst den Brand zu löschen, was jedoch misslang. Die Feuerwehren Manning, Klein-Frannach und Unterlabill, die mit 33 Kräften im Einsatz waren, löschten den Brand. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.