Neuwahl - EGB-Präsident: Koalitionsende „sehr gute Nachricht“

Wien (APA) - Die Regierungskrise in Österreich und die weiterhin unklare Situation, wie es bis zu den Neuwahlen im September weitergeht, überschatteten am Dienstag auch den Europäischen Gewerkschaftskongress in Wien. Als „sehr gute Nachricht“ bezeichnete EGB-Präsident Rudy De Leeuw zu Beginn das „Ende der rechtsgerichteten Koalitionsregierung“ in Österreich.

Gerade der ÖGB mit Wolfgang Katzian an der Spitze habe von Beginn an gegen den Rechtsruck gekämpft, der die Rechte der Arbeiter angreife und sogar demokratische Freiheiten in Frage stelle. Deshalb sollten bei den kommenden EU-Wahlen die Menschen „nicht den Rechtspopulisten, nicht den Nationalisten und nicht den Europagegnern folgen“. Es gehe darum, dass die Menschen sich in demokratischen Organisationen wie Gewerkschaften engagieren, die für soziale Gerechtigkeit und demokratische Werte stünden, so De Leeuw.

