Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel mit moderaten Verlusten präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.005,80 Punkten nach 3.014,95 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 9,15 Punkten bzw. 0,30 Prozent.

Der Leitindex der Wiener Börse konnte damit dem etwas festeren Auftakttrend der anderen europäischen Aktienmärkte nicht folgen. Das heimische Börsengeschehen wurde von Zahlenvorlagen und Analysteneinschätzungen beherrscht. Außerdem wurden einige Titel mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

An die Spitze des ATX setzten sich die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI), die sich um 1,86 Prozent auf 21,91 Euro verteuerten. Wie der Flughafen Wien in der Früh mitteilte, hat der Konzern seinen Umsatz und Gewinn in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres deutlich gesteigert. Die Verkaufserlöse der gesamten Gruppe (Wien, Malta, Kosice) erhöhten sich gegenüber der Vorjahresperiode um 8,2 Prozent auf 177,3 Mio. Euro, der Nettogewinn nach Minderheiten um 17,7 Prozent auf 24,1 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Im Frühhandel legten die Aktien des Flughafenbetreibers um 1,60 Prozent auf 38,15 Euro zu.

Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Ziegelherstellers Wienerberger von 25,6 Euro auf 22,8 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung „Hold“ bleibt aufrecht. Die Erste erwartet weiterhin ein „positives Momentum“ im Marktumfeld, das sich aber langsamer als zuletzt entfalten dürfte. Die Nachfrage in den Kernmärkten von Wienerberger steige, ausgenommen von Frankreich, schreiben die Analysten in der aktuellen Studie. Der Kurs von Wienerberger stieg um 0,79 Prozent auf 20,46 Euro.

Am unteren Ende des ATX standen die Anteilsscheine der OMV (minus 3,19 Prozent auf 43,66 Euro). Die Papiere des heimischen Mineralölkonzerns wurden allerdings mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Um die Dividende bereinigt, tendieren OMV-Titel um etwa 0,8 Prozent höher.

Der ATX Prime notierte bei 1.520,26 Zählern und damit um 0,22 Prozent oder 3,41 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und zwei unverändert. In 13 Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 334.141 (Vortag: 326.553) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,31 (9,76) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

