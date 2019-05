Lauda-Tod: Reaktionen 5 - D. Hill, N. Rosberg, Daimler AG

Wien (APA) - Damon Hill (Formel-1-Weltmeister 1996): „Bye bye Niki. Du hast uns allen großartige Lebenslektionen und Erinnerungen gegeben.“

Nico Rosberg (Formel-1-Weltmeister 2016 für Laudas Mercedes-Rennstall): „Lieber Niki. Danke für alles. Ich habe so viel von dir gelernt. Deine Leidenschaft, dein Kampfgeist, deine Wiedergutmachungsstärke, und sogar deine Geduld mit uns jungen Fahrern! Ich und deine 100 Millionen riesen Fans, denen du in deinem Leben auch so viel Ermutigung gegeben hast, in schweren Zeiten nicht aufzugeben, denken ganz stark an dich und deine Familie. Ruhe in Frieden. Nico“

Daimler AG (Mutterkonzern von Mercedes; auf Twitter): „Wir sind tief betroffen vom Tod Niki Laudas. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gehen an die Lauda-Familie. Wir werden für immer dankbar sein für Nikis unschätzbaren Einfluss auf den Motorsport und auf Mercedes-GF1.“