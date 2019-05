Lauda-Tod: In Universitätsklinik Zürich „friedlich eingeschlafen“

Wien (APA) - Niki Lauda ist am Montagabend „im Kreise seiner engsten Familie in der Universitätsklinik in Zürich friedlich eingeschlafen“. Das teilte die Familie Lauda am Dienstagvormittag in einem weiteren Statement mit. „In den letzten 10 Monaten waren wir jede Minute an seiner Seite. Wir haben mit ihm gelacht, geweint, gehofft und gelitten, aber schlussendlich verließen Niki gestern seine Kräfte.“

Im Sommer 2018 hatte sich Lauda am Wiener AKH einer Lungentransplantation unterziehen müssen. Seitdem arbeitete der dreifache Formel-1-Weltmeister an seiner Rehabilitation. In der Öffentlichkeit meldete er sich nur mehr äußerst selten zu Wort.

„Niki, du warst ein einzigartiger Kämpfer und ein außergewöhnlicher Mensch“, hieß es von der Familie. „Wir lieben und vermissen dich auf ewig und für immer.“ Gezeichnet wurde die Aussendung von Laudas Ehefrau Birgit, seiner Ex-Gattin Marlene und seinen Kindern Lukas, Matthias, Max und Mia.