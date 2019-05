Wien/Paris (APA) - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) wird „angesichts der aktuellen innenpolitischen Entwicklungen“ nicht an der OECD-Ministerkonferenz von Mittwoch bis Donnerstag in Paris teilnehmen. Das teilte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Im Laufe des Tages sollen dem Vernehmen nach erste mögliche Nachfolger für alle blau-besetzten Ministerposten genannt werden.

