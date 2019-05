Tschechien verbietet zweierlei Qualität von Nahrungsmitteln

Prag (APA) - Die tschechische Regierung hat der unterschiedlichen Qualität von Nahrungsmitteln und anderen Waren den Kampf erklärt. Sie stimmte einer Novelle des Verbraucherschutzgesetzes zu, die unterschiedliche Qualitäten von Produkten in gleicher Verpackung verbietet, berichteten tschechische Medien am Dienstag.

Das Kabinett reagierte damit auf wiederholte Beschwerden von Verbrauchern, wonach viele Nahrungsmittel und Konsumwaren in Westeuropa eine bessere Qualität als in Tschechien hätten, obwohl sie unter der gleichen Marke und in der gleichen Packung verkauft würden. Die betroffenen Unternehmen haben diese Gepflogenheit allerdings regelmäßig dementiert.

Sollte das Parlament der Gesetznovelle zustimmen, womit gerechnet wird, wird die Verletzung des Verbotes als „unfaire Praxis“ betrachtet und mit bis zu 50 Mio. Kronen (1,94 Mio. Euro) Geldstrafe geahndet. Die Einhaltung des Gesetzes soll von der tschechischen Handelsinspektion (COI) kontrolliert werden. Laut Landwirtschaftsminister Miroslav Toman werden im Falle der Verletzung der Vorschriften nicht die Produzenten, sondern die Händler bestraft.

Die zweierlei Qualität der Nahrungsmittel und Konsumwaren ist eines der größten Themen des Wahlkampfes vor der bevorstehenden EU-Wahl. Praktisch alle Parteien kritisieren die bisherige Praxis und versprechen eine Verbesserung.