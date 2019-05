Ein Staat feiert Geburtstag - 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland

Berlin (dpa) - Volksfest am Brandenburger Tor in Berlin, Kaffeetafel beim deutschen Bundespräsidenten, ein „Verfassungsfest“ am Sitz des höchsten deutschen Gerichtes in Karlsruhe und ein feierliches Rekrutengelöbnis der Bundeswehr im geschichtsträchtigen Hambacher Schloss in Rheinland-Pfalz: In Deutschland wird am Donnerstag groß gefeiert, denn die Bundesrepublik wird 70 Jahre alt.

„Heute, am 23. Mai 1949, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes“ - mit diesen Worten verkündete vor 70 Jahren Konrad Adenauer als Präsident des Parlamentarischen Rats das Grundgesetz der neu geschaffenen Bundesrepublik Deutschland. Es war eine Verfassung, die nicht so heißen sollte, denn es war angesichts der damaligen politischen Lage eigentlich nur als Übergangsgesetz gedacht. Doch es wurde zum Fundament der deutschen Demokratie.

Deutschland 1949: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Siegermächte das Land in vier Besatzungszonen geteilt, die amerikanische im Süden, die britische im Nordwesten, die französische im Südwesten und die sowjetische im Osten. Es gab schon Bundesländer, aber kein nationales Staatswesen. Der heraufziehende Kalte Krieg zwischen kommunistischem Osten und kapitalistischem Westen machte eine Einigung über die Zukunft des Landes immer unwahrscheinlicher.

Schon im Sommer 1948 hatten sich auf Drängen der Westmächte deutsche Politiker, Rechtsgelehrte und Verwaltungsfachleute zusammengefunden, um unter Aufsicht der Alliierten die Grundlagen für einen westlichen Teilstaat zu erarbeiten. Auf der Insel Herrenchiemsee in Bayern wurde ein Verfassungsentwurf erstellt, im September 1948 nahm in Bonn der Parlamentarische Rat - 66 Männer und 4 Frauen - seine Arbeit auf. Am 8. Mai 1949, genau vier Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht, wurde das Grundgesetz beschlossen, 15 Tage später trat es in Kraft.

Die neugeborene Republik wurde ein Bundesstaat mit starkem Mitspracherecht der Länder bei der Gesetzgebung. Nach dem Trauma des Nationalsozialismus wurden die Grundrechte ganz nach vorne gesetzt. Gegenüber der Weimarer Republik (1919-1933) wurde die Position des Staatsoberhaupts geschwächt. Der Bundespräsident hat vor allem repräsentative Aufgaben, der vom Bundestag gewählte Kanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Der Bundeskanzler kann nur mit einem „konstruktiven Misstrauensvotum“, also der gleichzeitigen Wahl eines Nachfolgers, vom Parlament gestürzt werden. Volksabstimmungen auf nationaler Ebene sieht das Grundgesetz nicht vor. Die Todesstrafe wurde mit der neuen Verfassung abgeschafft.

Im August 1949 fand die erste Bundestagswahl statt, das neue Parlament in Bonn wählte im September den CDU-Politiker Adenauer mit nur einer Stimme Mehrheit zum ersten Bundeskanzler. Er blieb es bis 1963. Am 7. Oktober 1949 wurde in der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet. Von nun an gab es zwei deutsche Staaten - der westliche mit knapp dreimal so vielen Einwohnern wie der östliche.

Die westdeutschen Verfassungsväter dachten aber gesamtdeutsch. „Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden“, hieß es 1949 in der Präambel des Grundgesetzes. Doch in den folgenden Jahrzehnten schien sich die Teilung zu verfestigen. Mit dem Grundlagenvertrag von 1972 fanden die Regierungen in Bonn und Ostberlin einen Modus Vivendi für die Beziehungen zwischen den deutschen Staaten. 1973 traten BRD und DDR den Vereinten Nationen bei.

Der Zusammenbruch des Ostblocks kam dann eher unerwartet, so dass es in diesem Jahr neben dem 70. Jahrestag des Grundgesetzes und dem 100. der Weimarer Verfassung auch noch ein anderes rundes Jubiläum in Deutschland gibt: Vor 30 Jahren bekam der Eiserne Vorhang durch Europa Löcher, am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer.

Von da an war es ein schneller Weg zu freien Wahlen in der DDR, die die herrschenden Kommunisten krachend verloren. Im August 1990 stimmte die neue DDR-Volkskammer für den Beitritt zur Bundesrepublik, der am 3. Oktober in Kraft trat. Im folgenden Jahr beschloss der Bundestag in Bonn mit äußerst knapper Mehrheit den Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin. Der dauerte dann noch acht Jahre, aber 1999 wurde aus der Bonner die Berliner Republik.

Das Grundgesetz gilt als Erfolgsgeschichte, das Deutschland stabile politische Verhältnisse brachte. Politologen prägten das Wort vom „Verfassungspatriotismus“, der den unseligen Nationalismus früherer Zeiten abgelöst habe. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bezeichnete das Grundgesetz als „echten Glücksfall“ in der deutschen Geschichte. „Wir haben in den vergangenen 70 Jahren viele Herausforderungen erlebt, und für alle hat das Grundgesetz einen Rahmen gesetzt, innerhalb dessen man sie meistern konnte“, sagte Schäuble der Deutschen Presse-Agentur.