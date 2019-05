38-Jähriger stürzte in Tiroler Kletterhalle rund acht Meter ab

Wattens (APA) - Ein 38-Jähriger ist am Montagabend in der Kletterhalle in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) rund acht Meter abgestürzt und am Boden aufgeschlagen. Der Verletzte wurde sofort von den anwesenden Kletterern erstversorgt, berichtete die Polizei. Der 38-Jährige wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. An seiner Ausrüstung wurden keine Mängel festgestellt, hieß es.

Der 38-Jährige wollte eine Route mit dem Schwierigkeitsgrad 8 bzw. 8+ im Vorstieg klettern. Dabei wurde er von seinem 37-jährigen Kletterpartner gesichert. Als der 38-Jährige bereits bei der vorletzten Zwischensicherung eingehängt war, stürzte er plötzlich ab.