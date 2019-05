NÖ Landesgesundheitsagentur soll Mitte 2020 in Vollbetrieb gehen

St. Pölten (APA) - Die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur wird Mitte 2020 in Vollbetrieb gehen und ab dann die Bereiche Gesundheit und Pflege unter einem Dach verwalten. Schon in diesem Sommer startet die sechswöchige Begutachtungsfrist der Sammelgesetze, im Herbst sollen diese in den Ausschüssen sowie im Landtag behandelt werden, teilte Projektleiter Filip Deimel am Dienstag mit.

Aktuell sind die 27 Landeskliniken in einer Holding organisiert, die 48 Pflege- und Betreuungszentren sowie die zwei Pflege- und Förderzentren werden vom Amt der Landesregierung verwaltet. Künftig wird die Gesundheitsagentur an 77 Standorten etwa 13.600 Betten zur Verfügung stellen, rund 27.00 Mitarbeiter werden beschäftigt. Für die Mitarbeiter in wird sich „in der operativen Arbeit nichts ändern“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bereits bei der Kick-off-Veranstaltung im Februar.

Deimel schrieb in den ausgesendeten Projektunterlagen davon, dass mithilfe der Agentur Schnittstellen bereinigt würden, dies führe zu „einer klaren Verantwortlichkeit“ und einer Anpassung „an nationale und internationale Entwicklungen“. Betont wird, dass das „Finden von Synergien“ sowie der sinnvolle Einsatz budgetärer Mittel im Fokus stehe und „nicht sparen im System“.

Wie mehrere Medien berichteten, werden 440 Mitarbeiter in der neuen Zentrale tätig sein. Die Landesgesundheitsagentur wird zudem über einen Vorstand, eine Direktion für Medizin und Pflege sowie über fünf Organisationsgesellschaften verfügen.