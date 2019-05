Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis leicht schwächer

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Dienstagvormittag knapp behauptet präsentiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 71,91 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag hatte der Brent-Future zuletzt bei 71,97 Dollar notiert.

Die Ölpreise haben damit Gewinne vom Vortag wieder abgegeben: „Dabei könnte eine Rolle gespielt haben, dass die OPEC+ am Wochenende eine grundsätzliche Bereitschaft zur Anhebung der Ölproduktion im zweiten Halbjahr signalisiert hat“, schrieben die Analysten der Commerzbank in ihrem Tageskommentar zum Rohstoffmarkt. Die ursprünglich für Ende Juni anberaumte Sitzung der OPEC und anderer wichtiger Ölförderstaaten könnte Meldungen vom Montag zufolge auf Juli verschoben werden. Dies deutet laut Commerzbank-Experten auf Unstimmigkeiten unter den wichtigsten Förderländer hin.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 72,47 Dollar pro Barrel gesunken. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 72,57 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit 1.275,20 Dollar. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.277,44 Dollar (nach 14,43 Dollar am Montag) gehandelt.