Ladendieb verletzte bei Festnahme in Wien zwei Polizisten

Wien (APA) - Ein Ladendieb hat bei seiner Festnahme am Montagnachmittag in Wien zwei Polizisten verletzt. Er leistete heftigen Widerstand, ein Beamter musste vom Dienst abtreten. Zuvor hatte der Mann mit zwei Komplizen Kleidung und Schuhe aus einem Geschäft auf der Mariahilfer Straße gestohlen. Die drei Georgier befinden sich in Haft, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die drei Männer im Alter von 21, 36 und 40 Jahren entwendeten gegen 15.30 Uhr Kleidung im TK Maxx und versteckten sie in präparierten Taschen. Ein Ladendieb wurde auf sie aufmerksam und verständigte die Polizei. Zwei Diebe wurden noch beim Geschäft festgenommen, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Einer rannte davon. Im nahegelegenen Esterhazypark wehrte er sich heftig gegen seine Festnahme. Ein Polizist erlitt Schürfwunden, sein Kollege Prellungen, Abschürfungen und eine Jochbeinprellung.