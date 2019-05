Lauda-Tod: Reaktionen 9 - Dieter Quester, Ministerium

Wien (APA) - Weitere Reaktionen zum Tod von Niki Lauda:

Dieter Quester (79-jährige Motorsport-Legende): „Ich habe schon in den vergangenen Wochen die eine oder andere nicht so gute Nachricht übermittelt bekommen. Wenn es dann doch passiert, will man es trotzdem nicht wahrhaben. Man gewöhnt sich schwer an den Gedanken, dass er nicht mehr ist. Trotz seines zuletzt problematischen Gesundheitszustandes ist alles so unwirklich, für mich fast schon eine Unfassbarkeit. Für mich war er menschlich ein guter Freund, auch wenn wir nicht den ganz engen Kontakt hatten. Als Fahrer war er vom technischen Verständnis her unerreicht. Das war mit ein Grund, warum er drei Mal die Weltmeisterschaft gewonnen hat.“

Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport: „Niki Lauda war einer der größten Sportler, die Österreich je hervorgebracht hat. Er war nicht nur unglaublich erfolgreich, sondern ein Sympathieträger der besonderen Art, ein Mann, dessen Worte Gewicht hatten, Experte bis zum Schluss, eine unglaubliche Kämpfernatur, trotzdem nie um einen Schmäh zu schade. Mit Niki Lauda verliert nicht nur der rot-weiß-rote Sport, sondern ganz Österreich einen ganz Großen. Mit seinem unerschütterlichen Drang, niemals aufzugeben, war er für viele Menschen ein Vorbild.“