Raiffeisen-Leasing-Gruppe erzielte 2018 Gewinn von 18,2 Mio. Euro

Wien (APA) - Die Raiffeisen-Leasing-Gruppe hat 2018 einen Gewinn nach Steuern von 18,2 Mio. Euro erzielt. 2017 hatte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis 18,7 Mio. Euro betragen. Die Zahl der Neuverträge stieg von 17.000 auf 19.500 an, das Neugeschäftsvolumen legte von 702 Mio. auf 850 Mio. Euro zu, wie der zur Raiffeisen Bank International (RBI) zählende Teilkonzern mitteilte.

Beim Neugeschäftsvolumen sei das Unternehmen mit plus 24 Prozent um nahezu ein Viertel gewachsen. Wachstumstreiber waren vor allem das Auto- sowie das Immobilienleasinggeschäft. „Im Finanzierungsleasing und im Fuhrparkmanagement - also im klassischen Autogeschäft - haben wir unsere Positionierung ausgebaut. Aber auch im Immobiliengeschäft waren wir sehr erfolgreich“, sagte der CEO von Raiffeisen Leasing, Alexander Schmidecker, laut einer Aussendung. Im Vergleich zum Jahr 2017 beschleunigte sich das Wachstum in der Sparte „Kfz und Fuhrparkmanagement“ um 18 Prozent und in der Division „Immobilien“ um deutliche 71,4 Prozent, wie die Raiffeisen Leasing am Dienstag bekanntgab.

Auch im heurigen Jahr sei das Geschäft bisher gut verlaufen. Das Geschäftsaufkommen bis April sei um rund 10 Prozent über dem Vorjahr gelegen, heißt es im Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2019.