Verurteilter russischer Menschenrechtler will vorzeitige Entlassung

Grosny (APA/dpa) - Der russische Menschenrechtler Ojub Titijew hat wenige Wochen nach seiner international umstrittenen Verurteilung zu vier Jahren Straflager eine vorzeitige Entlassung beantragt. Titijew halte sich an alle Vorschriften und Gesetze in Russland, sagte sein Anwalt der Menschenrechtsgruppe Memorial zufolge am Dienstag.

Der 61-jährige Aktivist habe aufgrund der langen Untersuchungshaft bereits ein Drittel seiner Strafe abgesessen.

Titijew war im März trotz internationaler Proteste von einem Gericht in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny verurteilt worden. Auch deutsche Politiker setzten sich vehement für den Aktivisten ein. Titijew hatte das Memorial-Büro in der restriktiv geführten Teilrepublik geleitet, bis er 2018 unter dubiosen Umständen festgenommen wurde. Memorial warf den Behörden im Gegenzug vor, die Arbeit der Organisation behindern zu wollen.

Der Aktivist hoffe, aufgrund der Gesetzeslage so schnell wie möglich freizukommen und seine Arbeit als Aktivist wieder aufzunehmen, hieß es. Titijew werde aber weiterhin keine Schuld eingestehen, betonte Memorial. Die Organisation hatte wiederholt über kollektive Strafmaßnahmen, Entführungen und Folter in der islamisch geprägten Region berichtet. Machthaber Ramsan Kadyrow geht mit zunehmender Härte gegen die Menschenrechtler vor.