Frontex beginnt erste Operation außerhalb EU in Albanien

Brüssel/EU-weit (APA) - Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat ihre erste gemeinsame Operation außerhalb der Europäischen Union gestartet. Fünfzig Offiziere aus zwölf EU-Ländern werden eingesetzt, um Albanien bei der Grenzkontrolle und Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität zu unterstützen, teilte Frontex am Dienstag mit. Auch Trainings für regionale Grenzschützer sind demnach geplant.

Auch aus Österreich sind Offiziere im Einsatz, gemeinsam mit Kollegen aus Kroatien, Tschechien, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Lettland, den Niederlanden, Rumänien, Polen und Slowenien. „Wir können die vielfachen Herausforderungen an unseren Grenzen nur bewältigen, wenn wir grenzübergreifend zusammenarbeiten“, sagte Frontex-Exekutivdirektor Fabrice Leggeri in Anwesenheit von EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos, Albaniens Premierminister Edi Rama und Innenminister Sander Lleshaj bei der Auftaktveranstaltung in Tirana.

„Grenzschützer aus ganz Europa werden Seite an Seite mit ihren albanischen Kollegen an Albaniens Grenze zu Griechenland arbeiten“, zeigte sich Leggeri stolz. Der Einsatzplan ist laut Frontex mit Griechenland abgestimmt.

Für EU-Innenkommissar Avramopoulos wird damit „ein neues Kapitel“ bei der Kooperation mit Albanien und dem gesamten Westbalkan im Bereich Migrations- und Grenzmanagement eröffnet. Durch den „wahrlich historischen Schritt“ werde die Region näher an die EU gebracht, so Avramopoulos.

Der Beginn der gemeinsamen Operation folgt auf das Statusabkommen zur Kooperation im Grenzmanagement zwischen Frontex und Albanien, das Anfang Mai in Kraft getreten ist. Es handelt sich um das erste Abkommen zwischen einem EU-Nachbarland und der Union, die sich davon höhere Sicherheit an den EU-Außengrenzen und eine bessere Verwaltung der illegalen Migration verspricht.