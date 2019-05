Sieben Müllcontainer in Klagenfurt angezündet: Ein Jahr bedingte Haft

Klagenfurt (APA) - Wegen schwerer Sachbeschädigung ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt ein 20-jähriger Kärntner zu zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der junge Mann hatte im Jänner und Februar 2019 insgesamt sieben Müllcontainer im Stadtgebiet von Klagenfurt angezündet und dabei einen Schaden von rund 44.000 Euro verursacht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Staatsanwalt Julius Heidinger erläuterte zu Beginn der Verhandlung ausführlich, warum der 20-Jährige wegen schwerer Sachbeschädigung (Strafrahmen bis zu zwei Jahre Haft) und nicht wegen Brandstiftung (ein bis zehn Jahre) angeklagt war: „Eine Brandstiftung ist nur dann anzuklagen, wenn eine Feuersbrunst verursacht wird.“ Bei einer Feuersbrunst handelt es sich um ein Elementarereignis, einen „ausgedehnten Brand, der nur mit größter Mühe oder gar nicht unter Kontrolle“ gebracht werden kann. Dabei muss eine „Gefahr für Leib und Leben einer großen Anzahl von Menschen oder Eigentum in großem Ausmaß“ gegeben sein - und genau das sei im vorliegenden Fall nicht nachweisbar, auch wenn der junge Mann eine „Schneise der Verwüstung“ durch Klagenfurt gezogen habe. Bei den Bränden waren Müllcontainer, Müllräume und Häuserfassaden beschädigt worden.

„Was fällt jemandem ein, in Klagenfurt herumzuspazieren und Müllcontainer anzuzünden? Was ist in Ihrem Kopf vorgegangen?“, fragte Richter Alfred Pasterk. „Ich habe mir nicht viel dabei gedacht“, antwortete der Angeklagte. „Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, wenn man das einmal macht. Aber nicht, wenn Sie regelmäßig etwas anzünden“, konterte der Richter.

Begonnen hatte die Serie am 6. Jänner. Er sei wütend gewesen, weil er Streit mit seiner Freundin gehabt habe, erklärte der Angeklagte. Aus diesem Grund habe er einen Müllcontainer angezündet und den Brand beobachtet. Eine halbe Stunde später zündete er nicht weit entfernt den nächsten Müllcontainer an, ein weiterer folgte in der selben Nacht. In den Wochen danach legte der 20-Jährige noch vier weitere Brände: Je einen am 21. Jänner und am 13. Februar und zwei am 20. Februar. Stress im Beruf und Streit mit seiner Freundin gab der Angeklagte als Motive an. Er war übrigens Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr, seine Funktion legte er erst nach seinem Geständnis bei der Polizei zurück.

„Irgendwas muss mit Ihnen geschehen“, sagte Richter Pasterk. Wie es in einem Bericht der Jugendgerichtshilfe heißt, habe der Angeklagte Probleme, wenn er alleine ist. Wenn er Wut verspüre, versuche er, diese durch Aggression abzubauen. Der 20-Jährige habe zur Zeit seiner Taten Dokumentationen über Großbrände angesehen. Die Gerichtshilfe sei der Meinung, der Klagenfurter bedürfe einer „sehr engmaschigen Psychotherapie“, ohne diese bestehe die Gefahr, dass er wieder Brände legt, sagte Pasterk.

Als Zeuge geladen war Brandermittler Werner Mochorko. Er bekräftigte, dass die angezündeten Müllcontainer entweder freistanden oder in einem Müllraum waren, von wo aus sich das Feuer nicht ausbreiten konnte: „Von einer Feuersbrunst konnte man nicht reden.“ Auf die Spur war man dem 20-Jährigen gekommen, weil er einmal bei einem in der Nähe seiner Wohnung von ihm selbst gelegten Brand beim Löschen mithalf: „Er hatte eine Feuerwehruniform an, was sehr ungewöhnlich war“, sagte Mochorko. Als der Klagenfurter dann in der Nähe eines anderen Brandes gesehen wurde, wurde er einvernommen und gestand seine Taten.

Richter Pasterk ordnete neben der bedingten Haft Bewährungshilfe an, außerdem muss sich der 20-Jährige einer Psychotherapie unterziehen. Aus spezialpräventiven Gründen sei er bei der Strafbemessung nicht im unteren Bereich geblieben: „Sie sollen wissen, wenn Sie wieder so etwas machen, erwarten Sie zwölf Monate Gefängnis.“ Einer Versicherung wurden 7.000 Euro zugesprochen, die der 20-Jährige bezahlen muss: „Da wird wohl noch einiges mehr auf Sie zukommen“, bemerkte der Richter. Der Angeklagte nahm das Urteil an, Staatsanwalt Heidinger gab keine Erklärung ab.