Neuwahl - Haimbuchner will keine Funktion für Strache mehr

Linz/Wien (APA) - Der oberösterreichische FPÖ-Landesparteichef LHStv. Manfred Haimbuchner ist sich „zu 100 Prozent“ sicher, dass die FPÖ mit Norbert Hofer als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl gehen werde. Gefragt, ob der zurückgetretene Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache je wieder eine Funktion in der FPÖ bekleiden solle, antwortete er klar: „Nein.“

Was einen etwaigen Parteiausschluss angeht, hielt er sich noch bedeckt. Das könne er nun nicht beantworten, man müsse einfach die nächste Zeit abwarten, so Haimbuchner am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Zur Entlassung vom Innenminister Herbert Kickl meinte er, diese sei ein „eigenartiger Vorgang“. Wenn Kurz „mehr wissen sollte, was den Innenminister betrifft, sollte er das der Öffentlichkeit mitteilen“.

