Europäer und USA lehnen UN-Sitzung zu ukrainischem Sprachengesetz ab

New York/Kiew (APA/AFP) - Die Europäer und die USA haben eine von Russland geforderte Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zur Frage der Sprache in der Ukraine abgelehnt. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Belgien und die USA sprachen sich am Montag (Ortszeit) in New York gegen eine solche Dringlichkeitssitzung aus.

Fünf Länder stimmten für die Abhaltung des Treffens, darunter neben Russland auch China. Es gab vier Enthaltungen.

Russlands UNO-Botschafter Wassili Nebensia hatte die Sitzung in der vergangenen Woche beantragt. Hintergrund ist ein ukrainisches Gesetz, das Ukrainisch als Nationalsprache vorschreibt.

Frankreichs UN-Botschafter François Delattre sagte, Russland habe die Sitzung abhalten wollen, um den am Montag vereidigten neuen ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj „in Schwierigkeiten zu bringen“.

Das im April verabschiedete Gesetz zur Stärkung der ukrainischen Sprache hatte die Spannungen zwischen Kiew und Moskau weiter angeheizt. Russland verurteilte die neue Regelung als „skandalös“. Selenskyj kündigte vor seinem Amtsantritt an, er wolle das Gesetz überprüfen lassen.

