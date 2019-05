Neuwahl - Abwerzger „eher“ für FPÖ-Zustimmung zu Misstrauensantrag

Innsbruck (APA) - Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger tendiert in Sachen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu einer Zustimmung der FPÖ. „Meiner Ansicht nach sollten wir das schon eher machen“, sagte Abwerzger der APA. Die Entscheidung liege aber bei der Spitze der Bundespartei bzw. beim designierten Parteiobmann Norbert Hofer.

Jemand, der wie Kurz der FPÖ das Vertrauen entziehe, könne nicht erwarten, dass diese nun ihm vertraut, so Abwerzger. Der Bundeskanzler habe zuletzt einen „absoluten Mangel“ an Führungsqualität an den Tag gelegt und „einfach die Nerven weggeschmissen“, kritisierte der Tiroler FPÖ-Chef.

