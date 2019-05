Wiener Börse (Mittag) - ATX bleibt in Verlustzone

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.001,19 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 13,76 Punkten bzw. 0,46 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,88 Prozent, FTSE-100/London +0,64 Prozent und CAC-40/Paris +0,43 Prozent.

Wegen der Abkühlung der internationalen Konjunktur hat die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ihre Wachstumsprognose für Österreich für das laufende zweite Quartal 2019 leicht zurückgenommen. Sie rechnet nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent zum Vorquartal. Im Februar lautete die Prognose noch auf plus 0,4 Prozent.

Die Raiffeisen-Leasing-Gruppe hat 2018 einen Gewinn nach Steuern von 18,2 Mio. Euro erzielt. 2017 hatte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis 18,7 Mio. Euro betragen. Das Neugeschäftsvolumen legte von 702 Mio. auf 850 Mio. Euro zu, wie der zur Raiffeisen Bank International (RBI) zählende Teilkonzern mitteilte. Die Titel der RBI verteuerten sich im Mittagshandel um 1,86 Prozent auf 21,91 Euro und zählten damit zu den stärksten Werten.

Wie der Flughafen Wien in der Früh mitteilte, hat der Konzern seinen Umsatz und Gewinn in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres deutlich gesteigert. Im Verlauf legten die Aktien des Flughafenbetreibers um 0,93 Prozent auf 37,90 Euro zu.

Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Ziegelherstellers Wienerberger von 25,6 Euro auf 22,8 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung „Hold“ bleibt aufrecht. Die Erste erwartet weiterhin ein „positives Momentum“ im Marktumfeld, das sich aber langsamer als zuletzt entfalten dürfte. Die Nachfrage in den Kernmärkten von Wienerberger steige, ausgenommen von Frankreich, schreiben die Analysten in der aktuellen Studie. Der Kurs von Wienerberger bewegte sich mit plus 0,20 Prozent auf 20,34 Euro kaum. Am Vortag hatten das Papiere hingegen annähernd vier Prozent abgegeben.

Die Vienna Insurance Group (VIG) wird zur Wochenmitte ihre Erstquartalsergebnisse veröffentlichen. Heimische Analysten prognostizieren dafür einen kleinen Anstieg bei den verrechneten Prämien und einen moderat gestiegenen Vorsteuergewinn. Die verrechneten Prämien werden von den Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) und der Erste Group durchschnittlich bei 2,9 Mrd. Euro (plus 3 Prozent) erwartet. Beim Finanzergebnis gehen sie im Schnitt von 234,7 Mio. Euro (minus 2 Prozent) aus. Am Dienstag zu Mittag notierten die VIG-Papiere mit minus 0,63 Prozent bei 23,65 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.028,21 Punkten, das Tagestief lag gegen 11.15 Uhr bei 2.991,31 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,37 Prozent tiefer bei 1.518,09 Punkten. Im prime market zeigten sich 19 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und zwei unverändert. In zwölf Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.039.246 (Vortag: 991.221) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 27,69 (26,55) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 157.436 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,10 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA275 2019-05-21/12:19