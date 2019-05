Wiener Rentenmarkt am Vormittag wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Dienstag, am späten Vormittag wenig verändert tendiert. Ebenfalls kaum bewegt präsentierte sich der deutsche Euro-Bund-Future.

Wegen der Abkühlung der internationalen Konjunktur hat die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ihre Wachstumsprognose für Österreich für das laufende zweite Quartal 2019 leicht zurückgenommen. Sie rechnet nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent zum Vorquartal. Im Februar lautete die Prognose noch auf plus 0,4 Prozent.

Die Industriestaaten-Organisation OECD sorgt sich unterdessen angesichts der zunehmenden Handelskonflikte um die Weltkonjunktur. „Die Aussichten sind weiterhin trübe“, sagte die Chefökonomin der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Laurence Boone, zu dem kürzlich veröffentlichten Wirtschaftsausblick. Für heuer rechnet die Organisation nur noch mit einem Wachstum der Weltwirtschaft von 3,2 (bisher 3,3) Prozent, nachdem es 2018 noch zu 3,5 Prozent gereicht hatte.

Heute um 11.40 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,77 um 2 Ticks unter dem letzten Settlement von 166,79. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,90, das Tagestief bei 166,61. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 29 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 203.386 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,00 (zuletzt: 1,00) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,23 (0,23) Prozent, die fünfjährige mit -0,27 (-0,27) Prozent und die zweijährige lag bei -0,57 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 44 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 43 (43) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 33 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 4 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsenkurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 111,90 112,12 1,00 44 112,57 Bund 29/02 10 0,75 102,60 102,65 0,23 43 102,77 Bund 24/10 5 0,00 110,46 110,63 -0,27 33 110,61 Bund 21/09 2 3,90 109,46 109,50 -0,57 4 109,52 ~