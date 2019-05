EZB-Vize de Guindos für mehr Überwachung von Schattenbanken

Frankfurt (APA/Reuters) - EZB-Vizepräsident Luis de Guindos fordert eine stärkere Kontrolle von Finanzunternehmen abseits der klassischen Bankenbranche. Dieser Teil der Finanzwirtschaft gewinne immer mehr an Bedeutung und es würden dort größere Risiken eingegangen, sagte de Guindos am Dienstag auf einer Veranstaltung in London laut Redetext.

Die Bedeutung der sogenannten Schattenbanken ist seit der Finanzkrise deutlich gestiegen. Sie gelten als risikobehafteter im Vergleich zu traditionellen Häusern. Zu dem Sektor werden unter anderem Hedge- und Geldmarktfonds, alternative Investmentfonds sowie spezielle Börsenhändler gezählt. Experten fordern seit längerem, diesen Teil der Finanzwirtschaft stärker unter die Lupe zu nehmen.

De Guindos rief zudem dazu auf, angesichts der jüngsten Konjunkturabschwächung im Euroraum mehr Vorsorge für den Fall unerwarteter Schocks zu betreiben. Vor allem in Ländern, in denen möglicherweise Kreditrisiken unterschätzt würden und die private Verschuldung besonders hoch sei oder ansteige, sollten Banken zum stärkeren Aufbau von Kapitalpuffern aufgefordert werden. „Die Krise hat uns gelehrt, dass wir wachsam sein müssen, um die Widerstandsfähigkeit unseres Finanzsystems in Zeiten zu sichern, in denen sich Anfälligkeiten aufbauen.“

