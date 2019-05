Monstranz aus Kirche im Bezirk Baden gestohlen

Pfaffstätten (APA) - Unbekannte haben eine barocke Monstranz aus einer Kirche in Pfaffstätten (Bezirk Baden) gestohlen. Die Höhe des Schadens war vorerst nicht bekannt, teilte die Exekutive am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Monstranz aus vergoldetem Metall mit Email und Steinbesatz stammt aus dem 18. Jahrhundert. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Baden (Tel.: 059133-3300) erbeten.

Der Diebstahl soll im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag um 19.00 Uhr und Samstag um 10.00 Uhr verübt worden sein. Die Monstranz ist rund 34 Zentimeter hoch sowie 16,8 Zentimeter breit und hat einen Durchmesser von 14,3 Zentimetern.