Erstmals günstige EIB-Co-Finanzierung für Mietwohnungen in Österreich

Wien/Luxemburg (APA) - Erstmals werden in Österreich Mietwohnungen mit Hilfe von Co-Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank (EIB) errichtet - unter Ausnutzung des aktuell niedrigen Zinsniveaus. Was die nicht zustande gekommene Wohnbauinvestitionsbank (WBIB) mit staatlichen Garantien bringen sollte, ermöglicht nun die Erste Bank: Sie ergänzt von der EU-Bank bereitgestellte 100 Mio. Euro um weitere 100 Mio. Euro.

Kern der 200-Mio.-Euro-Vereinbarung der EIB mit der Erste Bank ist, dass die Investitionsmittel mit Fixzinssätzen von bis zu 28 Jahren Laufzeit vergeben werden können, wodurch die historisch niedrigen Zinsen für den Neubau von Mietwohnungen auf fast drei Jahrzehnte abgesichert werden, erklärte die Erste am Dienstag in einer Aussendung. Davon würden Mieter in geförderten oder von Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) errichteten Wohnanlagen in ganz Österreich profitieren, deren Errichter langfristig zinsgünstige Darlehen erhalten. Die Darlehen stehen in den kommenden drei Jahren zur Verfügung.

Die Gelder sollen laut Erste Bank in Städten zum Einsatz kommen, wo die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen besonders hoch ist. Eine erste Tranche der EIB über 50 Mio. Euro wurde demnach schon im März 2019 unterzeichnet - eine weitere Anfang dieser Woche. In den Ballungsräumen in Europa werde das Wohnen für viele Bürger immer unerschwinglicher, erklärte der für das EIB-Geschäft in Österreich verantwortliche Vizepräsident Andrew McDowell. Deshalb habe sich die EU-Bank zum Ziel gesetzt, bezahlbaren Wohnraum durch günstige Finanzierungsmittel mit langen Laufzeiten zu fördern.

