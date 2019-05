Starkregen - Teils beachtliche Regenmengen in den vergangenen Stunden

Wien (APA) - Nach der Regenwarnung für Westösterreich hat es in den vergangenen Stunden ebendort auch teils beachtliche Niederschlagsmengen gegeben. Laut Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG) regnete es bis Dienstagvormittag in den vorangegangenen 48 Stunden am meisten in Alberschwende im Bregenzerwald. 180 Millimeter (Liter pro Quadratmeter, Anm.) kamen dort zusammen.

In Bregenz wurden 160 Millimeter registriert, in Dornbirn 130. In Tirol gab es in Kössen und Reutte jeweils 95 Millimeter, in Achenkirchen waren es 85 und in Kufstein 70. Auch in Salzburg gab es beachtlichen Niederschlag, in Salzburg Freisaal wurden 60 Millimeter verzeichnet. In Braunau und Ranshofen in Oberösterreich sowie am Innsbrucker Flughafen wurden 50 Millimeter registriert.

In den nächsten Stunden hält der Regen im Westen an. Weitere Muren und zumindest kleinräumige Überflutungen sind möglich, vor allem in Vorarlberg und Nordtirol. Bis Mittwochvormittag erwartet die ZAMG für den Großteil Vorarlbergs weitere zehn bis 30 Millimeter, im Bregenzerwald 30 bis 50, vereinzelt um 70 Millimeter.

Im Großteil Tirols regnet es bis Mittwochvormittag zehn bis 30 Millimeter. Im Bezirk Kitzbühel und allgemein in den Grenzregionen zu Bayern sind 30 bis 50, vereinzelt auch 70 Millimeter Regen zu erwarten.

In Salzburg und Oberösterreich erwartet die ZAMG bis Mittwochvormittag in den meisten Regionen zwischen zehn und 30 Millimeter Regen, besonders im Flachgau und im Bezirk Braunau auch um die 50 Millimeter. Erst am Mittwochnachmittag lässt der Regen laut Prognose der ZAMG dann überall deutlich nach. Donnerstag und Freitag bringen nur vereinzelte Schauer.