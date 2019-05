Wolfgang Klinger - Neuer oö. FPÖ-Landesrat, Unternehmer und Gastronom

Linz (APA) - Mit Wolfgang Klinger zieht statt des Innviertlers Elmar Podgorschek ein umtriebiger Hausruckviertler in die FPÖ-Mannschaft der oberösterreichischen Landesregierung ein. Der 60-jährige designierte Sicherheitslandesrat ist Gastronom, Unternehmer, Bürgermeister und geht nun seinen politischen Weg vom Landtag über den Nationalrat weiter in die Landesregierung.

Klinger saß seit 2016 im Nationalrat, 2017 ging die oberösterreichische FPÖ mit ihm als Spitzenkandidaten in die Nationalratswahl und erreichte 26,84 (+5,39) Prozent der Stimmen im Land. Davor war der heute 60-Jährige knapp sieben Jahre im oö. Landtag, Bezirksparteiobmann in Grieskirchen/Eferding ist er seit 2009, Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Gaspoltshofen sechs Jahre länger. Im Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender hat der gebürtige Welser seit 2004 die Funktion des Bundesobmann-Stellvertreters sowie des Landesobmanns inne, außerdem ist er Mitglied des Wirtschaftsparlaments der Wirtschaftskammer.

Abseits der Politik betreibt Klinger seit über 20 Jahren ein Transport- und Bauunternehmen sowie gemeinsam mit seiner Frau Hermi den Gasthof Klinger in Gaspoltshofen. Den Landgasthof, der 2018 vom österreichischen Wirtshausführer zum Wirtshaus des Jahres gekürt wurde, führt Klinger in vierter Generation, 2004 hatte er ihn von den Eltern übernommen. „Beständigkeit, Qualität und Regionalität sind uns wichtig“ heißt es auf der Homepage, Werte, die auch in der Politik gerne zitiert werden.

Der Vater dreier erwachsener Kinder - zwei Töchter, ein Sohn - absolvierte die Tiefbau-HTL in Saalfelden und leistete seinen Präsenzdienst im Luftabwehrbataillon in Hörsching. Der Fliegerei blieb er laut Partei-Lebenslauf treu, denn er besitzt den Berufspilotenschein. Wie sein Landesparteichef Manfred Haimbuchner frönt auch er gerne der Jagd. Passend für einen Sicherheitslandesrat war Klinger in seiner Jugend Vizestaatsmeister im Judo.

