Lauda-Tod - Tajani: „Ein Beispiel für jeden“

Rom (APA) - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani trauert um Niki Lauda. „Ein großer Champion, ein großes Beispiel. Wir danken einem Menschen, der wunderbare und spannende Seiten der Formel 1 geschrieben hat“, so Tajani nach Medienangaben.

Der Deputierte der rechten Regierungspartei Lega, Paolo Grimoldi, will offiziellen Antrag beim italienischen Automobilclub einreichen, damit die Rennstrecke von Monza künftig nach Niki Lauda benannt wird. „Lauda ist am 12. September 1976 in Monza zur Legende geworden, nachdem er lediglich sechs Wochen nach dem schrecklichen Unfall am Nürburgring wieder einen heroischen vierten Platz erobert hat“, so Grimoldi.