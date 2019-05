Dussmann Österreich legte 2018 deutlich zu

Wien (APA) - Der Gebäudedienstleister Dussmann steigerte in Österreich 2018 mit seinen 8.400 Mitarbeitern den Umsatz von 174 auf 195 Mio. Euro. Besonders gut lief es in der Betriebsgastronomie, außerdem hätten Großaufträge in der Gebäudereinigung lukriert werden können, so das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung. Österreich zähle damit zu den umsatzstärksten Landesgesellschaften der Dussmann Group.

Zu den Kunden hierzulande gehören die ÖBB, Infineon, RHI, AKH Wien, Magna, die Post AG, Voith und die Vamed-Gruppe. „Bei der ÖBB erhielten wir einen der größten je in Österreich vergebenen Reinigungsaufträge. Täglich hält das Dussmann-Team rund 2,6 Millionen Quadratmeter an Innen- und Außenflächen sauber. Im boomenden Bereich Betriebsgastronomie versorgen wir pro Jahr rund 2,9 Millionen Gäste“, so Peter Edelmayer, Geschäftsführer Dussmann Service Österreich.

Weltweit erwirtschaftete die in Berlin ansässige Dussmann Group 2018 in 17 Ländern einen Gesamtumsatz von 2,34 Mrd. Euro - gegenüber 2,22 Mrd. Euro im Jahr zuvor.

