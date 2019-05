Neuwahlen - Empfehlungen zur literarischen Auszeit während der Krise

Wien (APA) - Überfüllte Gefängnisse im Polizeistaat, die Realität von Flüchtlingen und „Kanzlergedichte“: Im Buchhandel finden sich zahlreiche Titel heimischer Autoren, die sich als Begleitlektüre zu den aktuellen politischen Ereignissen (wieder) lesen lassen. Im Folgenden ein kursorischer Überblick über belletristische Kommentare zur Gegenwart:

„Rechtswalzer“ von Franzobel

In seinem Anfang dieses Jahres erschienenen Krimi setzt Autor Franzobel auf ein düsteres Zukunftsszenario: Den Opernball des Jahres 2024 inszeniert die rechtsnationale Regierung als Propagandaspektakel, auf dem sie „Rechtswalzer“ tanzen lässt. Im Roman gerät der Getränkehändler und Barbesitzer Malte Dinger unverschuldet in die Fänge der Justiz. Eine Fahrscheinkontrolle eskaliert, er kommt in U-Haft - keine angenehme Erfahrung. Die Gefängnisse sind überfüllt, denn die neue Regierung räumt auf. (Franzobel: „Rechtswalzer“, Paul Zsolnay Verlag, 414 Seiten, 19,60 Euro, ISBN 978-3-552-05922-1.)

„Eine Handvoll Rosinen“ von Daniel Zipfel

Überfüllte Erstaufnahmelager, Zelt- und Containerstädte, Bezirksquoten und viele erschütternde Einzelschicksale - mit „Eine Handvoll Rosinen“ veröffentlichte Daniel Zipfel, selbst als Jurist in der Asylrechtsberatung tätig, im Jahr 2015 einen beeindruckenden Debütroman. Darin wartete er mit ambivalenten Figuren auf: Idealisten, die sich im System verstricken, statt es zu verbessern. Geschäftemacher, die nicht nur egoistische Motive haben. Der Autor schilderte hautnah, wie es wirklich zugeht, dort, wo in der Nacht die Fremdenpolizei ausrückt, wo Not und Todesangst auf Bürokraten und Verbrecher treffen, wo es schwer ist, Menschen richtig einzuschätzen und zwischen Missverständnis und Lüge zu unterscheiden. Wo Helfer verbittert und Hilfsbedürftige ungeduldig werden, wo Untätigkeit und Ungewissheit auf allen Seiten den Aggressionspegel steigen lassen. (Daniel Zipfel: „Eine Handvoll Rosinen“, Kremayr und Scheriau, 234 S., 19,90 Euro, ISBN 978-3-218-00997-3.)

„Kanzlergedichte“ und „Kanzlernachfolgegedichte“ von Gerhard Ruiss

Der Wiener Autor und Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren veröffentlichte 2006 und 2017 zwei Lyrikbände, die sich an lebenden Vorbildern und realen Ereignissen und Entwicklungen in Österreich, aber auch in Europa und der Welt orientierten. In dem Gedicht „sparen nach maßgaben von zielen“ in Band 1 heißt es: „erstes jahr: / regierung gibt nulldefizit vor / zweites jahr: / regierung gibt nulldefizit auf / drittes jahr: / regierung gibt nulldefizit aus.“ Oder in „regierungsbestellung“: „mit neuem personal / dasselbe / noch einmal.“ (Gerhard Ruiss: „Kanzlergedichte (2000 - 2005)“, Edition Aramo, 206 S., 16 Euro, ISBN 978-3-9502029-3-9 sowie „Kanzlernachfolgegedichte (2006 - 2017)“, Mit 75 Marginalien, einem Verzeichnis der handelnden Personen und einem Geleitwort von Klaus Zeyringer. Edition Aramo, 194 S., 18 Euro, ISBN 978-3-9504093-7-6)

„Patrioten“ von Eva Rossmann

Islamisten und Nationalisten, Vaterlandsverteidiger und Hassprediger, Flüchtlinge und Hetzer - Eva Rossmann hat für ihren 2017 erschienenen Krimi aus dem Vollen geschöpft und die herrschende Gemengelage an Befindlichkeiten, Ängsten und Vorurteilen auf großer Flamme aufgekocht und scharf gewürzt. Für den Ausgangspunkt des Romans blickte sie über 2.000 Jahre zurück. Bis zur Kreuzigung, deren Symbolkraft für die christliche Welt kaum zu überbieten ist. Was soll man also davon halten, wenn eines Tages Julius Sessler, der Vorsitzende der Patriotisch Sozialen Partei, die bei der letzten Wahl über 30 Prozent der Stimmen erhielt, ans Kreuz genagelt aufgefunden wird. Nicht wenige halten einen Bezug zu seinem Spitznamen für naheliegend: Jesus zwei. (Eva Rossmann: „Patrioten“, Folio Verlag, 368 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-85256-725-9)

„Mein Name ist Judith“ von Martin Horvath

In seinem im Frühjahr erschienenen Roman verbindet der Wiener Martin Horvath die Judenverfolgung der 1930er-Jahre und repressive Migrationspolitik zu einer komplexen Geschichte. Im Wien der nahen Zukunft stehen alle Zeichen auf Repression und Autoritarismus. Nach Anschlägen - bei einem sind Frau und Tochter des Ich-Erzählers Leon Kortner ums Leben gekommen - patrouillieren Soldaten durch die Stadt, ist die Immigration quasi zum Erliegen gekommen und engen immer neue Gesetze den Lebensraum der hier lebenden Flüchtlinge zunehmend ein. (Martin Horvath: „Mein Name ist Judith“, Penguin Verlag, 364 Seiten, 22,70 Euro, ISBN: 978-3-328-60010-7)

„Der Lügenpresser“ von Livia Klingl

In ihrem 2018 erschienenen Romandebüt „Der Lügenpresser“ lässt die Außenpolitikjournalistin Livia Klingl den Zeitungsredakteur Herrn Karl über die Entwicklungen in der Gesellschaft, in den Medien und in der Politik philosophieren. Auch der neue Polit-“Jungstar“ kommt nicht gut weg: „Ein Triple-A kriegt der von mir! Abschottung, Ausländer, Asyl, das hat der drauf wie ein Papagei.“ (Livia Klingl: „Der Lügenpresser“, Kremayr & Scheriau, 192 Seiten, 22 Euro, ISBN: 978-3-218-01107-5)

Im Folgenden eine Auswahl lesenswerter Sachbücher:

~ Titel Autor Verlag Erscheinung Seitenzahl, Preis

sjahr ISBN Nina „Sebastian Residenz 2017 128 Seiten, 18 Euro Horaczek Kurz. ISBN und Österreich Barbara s neues Toth Wunderkind

?“ Nina „Wehrt Czernin 2019 248 Seiten, 20 Euro Horaczek euch! Wie ISBN und du dich in 978-3-7076- Sebastian einer 0675-1 Wiese Demokratie

engagieren

und die

Welt

verbessern

kannst“

(erscheint

im Herbst) Petra „Die Czernin 2010 224 Seiten, 21,90 Euro Herczeg beschämte ISBN und Republik. 978-3-7076- Frederick 10 Jahre 0313-2 Baker nach

Schwarz-Bl

au in

Österreich

„ Hubert „Politisch Czernin 2013 274 Seiten, 24,90 Euro Sickinger es Geld. ISBN

Parteienfi 978-3-7076-

nanzierung 0437-5

und

öffentlich

e

Kontrolle

in

Österreich

„ Wolfgang „Rechtspop Czernin 2001 272 Seiten, 21 Euro Eismann ulismus. ISBN

Österreich 978-3-7076-

ische 0132-9

Krankheit

oder

europäisch

e

Normalität

?“ Doron „Alles Zsolnay 2018 64 Seiten, 10,30 Euro Rabinovici kann ISBN und passieren! 978-3-552-0 Florian Ein 5943-6 Klenk Polittheat

er“ -

LESUNG im

Burgtheate

r am 23.

Mai, 22

Uhr Robert „Herrschaf Picus 2019 144 Seiten, 15 Euro Misik t der ISBN

Niedertrac 978-3-7117-

ht. Warum 2080-1

wir so

nicht

regiert

werden

wollen!“ Hans-Henni „Stille Kremayr & 2019 208 Seiten, 22 Euro ng Machtergre Scheriau ISBN Scharsach ifung. 978-3-218-0

Hofer, 1084-9

Strache

und die

Burschensc

haften“ Livia „Biedermei Kremayr & 2019 128 Seiten, 12,90 Euro Klingl ern. Scheriau ISBN

Politisch 978-3-218-0

unkorrekte 1164-8

Betrachtun

gen“ Doron „I wie Sonderzahl 2019 124 Seiten, 16 Euro Rabinovici Rabinovici ISBN

. Zu 978-3-85449

Sprachen -524-6

finden“

(Salzburge

r Stefan

Zweig-Poet

ikvorlesun

gen) Hannes „Europa Brandstätte 2019 336 Seiten, 28 Euro Androsch, vor der r ISBN Johannes Entscheidu 978-3-7106- Gadner und ng. Warum 0301-3 Bettina ein Poller geeinter

Kontinent

unsere

Zukunft

ist“ ~