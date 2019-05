Europas Leitbörsen zu Mittag weiter freundlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag zu Mittag Gewinne verzeichnet. Im US-Handelsstreit ruderte Donald Trump bezüglich der Huawei-Sanktionen wieder etwas zurück. Die Spannungen um den chinesischen Technologiekonzern hatten gestern noch für einen Wochenstart mit herben Verlusten an Europas Börsen gesorgt.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 gewann 20,02 Einheiten oder 0,59 Prozent auf 3.389,80 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.30 Uhr mit 12.160,70 Punkten und plus 119,41 Einheiten oder 0,99 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann 55,21 Zähler oder 0,76 Prozent und steht nun bei 7.366,09 Stellen.

Konjunkturdatenseitig bleibt es wie schon gestern in Europa ruhig. In den USA werden am Nachmittag jedoch Daten zu den Eigenheimverkäufen für April veröffentlicht. Bei den Sektoren an Europas Börsen konnten die Technologiewerte klar zulegen. Verluste gab es unterdessen für Konsumgüterhersteller.

Nach den gestrigen Verlusten für europäische Chiphersteller hieß es heute wieder Durchschnaufen. Die USA haben die strengen Maßnahmen gegen den chinesischen Huawei-Konzern nach nur wenigen Tagen teilweise gelockert. Ab sofort gelte für 90 Tage eine Regelung, die einige Geschäfte mit Huawei erlaube, teilte das US-Handelsministerium in der Nacht zum Dienstag mit. In Europa zeigten sich die Werte aus der Halbleiterbranche mit Zugewinnen: Micro Focus stiegen um 3,14 Prozent, Infineon um 0,86 Prozent und ams zogen um 4,28 Prozent an.

Im Euro-Stoxx-50 setzten sich Aktien des Kommunikationstechnologiespezialisten Nokia mit plus 2,34 Prozent an die Spitze. Die Finnen halten heute die Hauptversammlung für Anteilseigner ab. Nokia gilt als möglicher Profiteur der US-Sanktionen um Huawei.

Im weit gefassten Euro-Stoxx-Index stiegen Aktien des Elektronikhändlers Ceconomy um 5,34 Prozent nach oben. Der Unterhaltungselektronik-Händler habe dank einer besseren Kontrolle der operativen Kosten im zweiten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA356 2019-05-21/13:44