Neuwahl - Platter appelliert an staatspolitische Verantwortung

Innsbruck (APA) - Tirols LH Günther Platter (ÖVP) hat angesichts der Lage auf Bundesebene an die staatspolitische Verantwortung aller Parteien appelliert. „Bundeskanzler Kurz das Misstrauen auszusprechen, würde bedeuten, dass Österreich bei maßgebenden Beschlüssen, die nach der EU-Wahl zu treffen sind, in Europa nicht am Verhandlungstisch sitzen würde“, sagte Platter der APA.

Das Land hätte dann „keine Möglichkeit, Entscheidungen in unserem Sinne mitzugestalten“, so der Tiroler Landeschef. Es sei die Verantwortung aller Parteien, „die Interessen Österreichs und seiner Menschen nicht wahltaktischen Spielen zu opfern“. „Gerade in dieser schwierigen Phase braucht Österreich stabile Verhältnisse“, mahnte Platter und forderte „politische Stabilität“ in dieser „durch die FPÖ-Skandale ausgelösten tiefen Vertrauenskrise“.

