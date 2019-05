Lauda-Tod: Regisseur Howard würdigte „bemerkenswerten Mann“

Los Angeles (APA/dpa) - Hollywood-Regisseur Ron Howard hat den gestorbenen Niki Lauda als einen „bemerkenswerten Mann“ gepriesen. Der 65-jährige Oscarpreisträger veröffentlichte am Dienstag bei Twitter ein Foto, das ihn zusammen mit Lauda in Monte Carlo vor einem Jahr zeigt. „RIP the #Great NikiLauda“, schrieb Howard dazu. Lauda sei ein Mann von scharfer Intelligenz und Weisheit gewesen.

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister war am Montag in Zürich gestorben. Den Feuerunfall Laudas im August 1976 auf dem Nürburgring und sein Comeback nur sechs Wochen später in Monza sowie das Titelduell in dem Jahr mit James Hunt hatte Howard als Vorlage für seinen Film „Rush“ genommen. Darin verkörperte der deutsche Schauspieler Daniel Brühl den Österreicher.

„Er war der mutigste Mann, den ich je kennengelernt habe, nicht nur als Formel 1-Pilot, sondern auch im Umgang mit den Menschen, immer ehrlich und direkt“, sagte dieser am Dienstag laut einer Mitteilung. „Wir sind uns im Rahmen der Dreharbeiten zu „Rush“ sehr nahe gekommen, und ich war stolz, diesen großartigen Menschen auf der Leinwand verkörpern zu können. Ich habe viel von ihm gelernt und ihn zutiefst bewundert. Meine Gedanken sind bei seiner Frau und seiner Familie.“