73-Jähriger geriet in Osttirol mit Hand in Tischkreissäge

Virgen (APA) - Ein 73-Jähriger ist am Dienstag in Virgen in Osttirol mit einer Hand in eine Tischkreissäge geraten und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, wollte der Mann in seiner Werkstatt für Bastelarbeiten ein Holzstück bearbeiten. Nach der Erstversorgung durch den Hausarzt wurde der 73-Jährige mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen.