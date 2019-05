Formel 1: „Glitzer“-GP in Monaco diesmal im Zeichen von Lauda-Ableben

Monte Carlo (APA) - Formel 1 in Monaco steht Jahr für Jahr im Mai im Zeichen von Glitzer, Glamour und Berühmtheiten. Diesmal aber wird alles im Bann des Ablebens von Legende Niki Lauda sein. Keine drei Tage nach dem Tod des 70-Jährigen drehen die Boliden auf dem Stadtkurs im Fürstentum am Donnerstag ihre ersten Trainingsrunden. Zum sechsten Mal heuer um WM-Punkte geht es am Sonntag (15.10 Uhr, live ORF eins).

In der Mercedes-Box wird Lauda, der 1975 und 1976 in Monaco triumphierte, nun nicht mehr auftauchen. Lange hat man auf die Rückkehr des dreifachen Formel-1-Weltmeisters in das Team, für das er als Aufsichtsratsvorsitzender tätig war, gewartet. Jene Rennstall also mit der im bisherigen Saisonverlauf möglichen Maximalanzahl an Punkten - sieht man von drei nicht gewonnenen Extra-Zählern für die schnellste Rennrunde ab. Ungeachtet dessen bedeuten fünf Doppelerfolge eines Teams zu Saisonbeginn Formel-1-Rekord.

Im „Straßen-Roulette“ wollen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas das halbe Dutzend nun voll machen. Der Engländer Hamilton führt die WM-Wertung nach einem Saisonviertel und seinem jüngsten Sieg in Montmelo mit 112 Punkten sieben Zähler vor dem Finnen Bottas an. Die Hauptprotagonisten der beiden ersten Verfolger-Teams liegen bereits einigermaßen abgeschlagen zurück, der Niederländer Max Verstappen im Red Bull mit 66 und der Deutsche Sebastian Vettel im Ferrari mit 64 Punkten.

Diese beiden Teams ziehen ihre Hoffnung auf den jeweils ersten Saisonerfolg oder ihr zumindest erstmaliges Auftauchen in den Top Zwei aus den vergangenen beiden Jahren. 2017 hatte Vettel vor seinem damaligen finnischen Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen sowie Daniel Ricciardo gewonnen, im Vorjahr der Australier erneut im Red Bull vor Vettel für Ferrari. Erst dann kam Hamilton im Mercedes. Die Überlegenheit der „Sternenflotte“ macht in Monaco also gerne mal ein wenig Pause.

Allerdings hat Mercedes heuer in den langsamen Kurven einen markanten Sprung nach vorne gemacht, was für die Konkurrenz für dieses Wochenende nichts Gutes verheißt. „In den vergangenen Jahren waren wir auf den schnellen Strecken immer richtig gut, in Silverstone und in Spa und Monza, das hat sich ein bisschen verlagert zu den langsamen Ecken“, hatte Teamchef Toto Wolff in Montmelo angemerkt. „Ich hoffe, wir können das in Monaco genauso beweisen.“