Junge Männer nach Diebestour in Vorarlberg gefasst

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger Polizei hat am Montag zwei junge Männer festgenommen, die an mehreren Tatorten Bargeld erbeutet haben oder dies zumindest versuchten. Gefasst wurden der 17- und der 20-Jährige, nachdem sie einem Lustenauer Tierarzt eine Handkasse gestohlen hatten. Zuvor hatten sie in Bregenz Geld aus Schultaschen entwendet und einen Wohnungsbesitzer geschlagen, der sie in seiner Wohnung ertappte.

Die beiden unsteten Rumänen stahlen nach Angaben der Polizei zunächst am Montagvormittag in einer Bregenzer Schule Geld aus Schultaschen. Dann versuchten sie, aus einer unversperrten Bregenzer Wohnung Bargeld zu entwenden. Dabei wurden sie vom Wohnungsbesitzer überrascht, dem sie einen Faustschlag versetzten, ehe sie flüchteten. Der Mann wurde leicht verletzt. In einem Elektronikgeschäft ebenfalls in Bregenz ließen die Verdächtigen Handyschachteln mitgehen, offenbar in der Hoffnung, Mobiltelefone zu erbeuten. In den Verpackungen befand sich aber nur Zubehör.

Am Nachmittag sollen die Verdächtigen dann in Lustenau zuerst in einem Einkaufszentrum in zwei Geschäften erfolglos versucht haben, die Kassen zu öffnen bzw. zu entwenden. Schließlich stahlen sie in einer Tierarztpraxis eine Handkasse mit mehreren hundert Euro, ehe sie gegen 15.40 Uhr von einer Polizeistreife in Lustenau festgenommen wurden. Bargeld und Handyzubehör wurden bei den Verdächtigen sichergestellt. Sie werden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch auf freiem Fuße angezeigt.