Monstranz 2 - In Kirche in Wien entdeckt

Pfaffstätten/Wien (APA) - Eine Monstranz, die vor einigen Tagen in Pfaffstätten (Bezirk Baden) abhanden gekommen ist, ist aufgrund von Hinweisen in einer Kirche in Wien-Meidling entdeckt worden. „Die Ermittlungen zur Ausforschung des unbekannten Täters werden fortgesetzt“, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung mit.