Ex-Kommandant islamistischer Syrien-Rebellen in Niederlanden gefasst

Den Haag (APA/dpa) - Niederländische Fahnder haben einen Kommandanten der radikalislamischen Al-Nusra-Front festgenommen, dem Terrorismus und Kriegsverbrechen in Syrien vorgeworfen werden. Der 47-Jährige mit dem Kampfnamen Abu Khudr sei am Dienstag in der Stadt Kapelle nach Hinweisen aus Deutschland gefasst worden, teilte die Polizei mit.

In einer koordinierten Aktion habe es zeitgleich sechs Durchsuchungen auch in Deutschland gegeben. Die deutsche Polizei habe die Ermittlungen gegen den Terrorverdächtigen ins Rollen gebracht, weil ihr belastende Aussagen gegen den Syrer vorlagen. Der Verdächtige soll ein Bataillon der Miliz im syrischen Bürgerkrieg angeführt haben und hält sich seit 2014 in den Niederlanden auf.

Die Al-Nusra-Front war der Ableger der Al-Kaida in Syrien. Aus ihr hat sich das nach wie vor bestehende Jihadistenbündnis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) entwickelt.