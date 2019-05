Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1)

Alle FPÖ-Minister verlassen die Regierung

Wien - Bisher haben die Parteien ÖVP und FPÖ gemeinsam eine Regierung gebildet. Bundeskanzler ist Sebastian Kurz von der ÖVP. Vize-Kanzler war Heinz-Christian Strache von der FPÖ. Strache musste aber wegen dem sogenannten Ibiza-Videos zurücktreten. Nun finden im September Neuwahlen statt.

Jetzt haben alle FPÖ-Minister freiwillig die Regierung verlassen. Damit protestieren sie dagegen, dass Kurz den Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ entlässt. Bis zu den Wahlen sollen Experten und Beamte die FPÖ-Minister ersetzen.

Erklärung: Ibiza-Video

Vor kurzem ist ein geheim aufgenommenes Video veröffentlicht worden. Das Video wurde im Jahr 2017 auf der spanischen Insel Ibiza aufgenommen. In dem Video spricht FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit einer angeblichen russischen Geldgeberin. Er verspricht ihr, dass sie Aufträge vom Staat bekommt, wenn die FPÖ in die Regierung kommt. Dafür soll die Geldgeberin der FPÖ viel Geld für die Nationalrats-Wahl 2017 spenden. Solche Abmachungen sind aber verboten.

Ehemaliger Formel-1-Weltmeister Niki Lauda gestorben

Wien - Am Montag ist der ehemalige österreichische Formel-1-Rennfahrer Niki Lauda gestorben. Lauda wurde 70 Jahre alt. Er wurde 3 Mal Weltmeister in der Formel 1. Lauda wurde in den Jahren 1975, 1977 und 1984 Weltmeister. Das 1. Mal ist Lauda im Jahr 1971 in der Formel 1 gefahren.

Lauda war aber nicht nur Rennfahrer. Er war auch Flugzeug-Pilot und war Chef von mehreren Flug-Linien. Seine erste Flug-Linie gründete er 1977. Sie hieß Lauda Air. Für viele Menschen war Niki Lauda ein Vorbild. Lauda überlebte im Jahr 1976 einen schweren Renn-Unfall und startete nur 42 Tage später wieder in einem Rennen.

Erklärung: Formel 1

In der Formel 1 fahren die besten Rennfahrer aus der ganzen Welt mit sehr schnellen Autos.

Die Einwohnerzahl in Österreich beträgt fast 9 Millionen Menschen

Wien - Diesen Jänner hatte Österreich um 36.508 Einwohner mehr als im Jänner 2018. Damit hat Österreich schon fast 9 Millionen Einwohner. Das hat die Statistik Austria bekannt gegeben.

In Österreich gibt es auch weiterhin mehr Frauen als Männer. Die Zahl der Frauen in Österreich beträgt über 4,5 Millionen. Die Zahl der Männer in Österreich beträgt über 4,3 Millionen.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen.

Der Panda Yuan Yuan wurde an den Tiergarten Schönbrunn übergeben

Wien - Der Tiergarten Schönbrunn in Wien hat seit Montag einen neuen Bewohner. Es ist der Panda Yuan Yuan. Bei der Übergabe von dem Panda waren auch der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der chinesische Parlamentspräsident Li Zhanshu dabei.

Pandas kommen aus China. Yuan Yuan ist ein Panda-Männchen. In Schönbrunn gibt es schon das Panda-Weibchen Yang Yang. Nun hofft man, dass die beiden Pandas gemeinsam für Nachwuchs sorgen. Die Pandas gehören aber nicht dem Tiergarten Schönbrunn. Sie wurden von China nur ausgeborgt und werden eines Tages zurück gegeben.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++