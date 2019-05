Bürger von Malawi wählen neuen Präsidenten

Lilongwe (APA/dpa) - In Malawi im Südosten von Afrika haben die Bürger ihre Stimme für einen neuen Präsidenten abgegeben. Vor den Wahllokalen in der Hauptstadt Lilongwe waren am Dienstag lange Schlangen zu sehen, wie dpa-Reporter berichteten. Alle rund 5000 Wahllokale hätten pünktlich und weitgehend ohne Probleme am frühen Morgen geöffnet, teilte die Chefin der Wahlkommission, Jane Ansah, mit.

Ergebnisse werden innerhalb von acht Tagen erwartet.

Die Wähler mussten sich zwischen sieben Präsidentschaftskandidaten entscheiden, realistische Chancen hatten aber nur drei - der seit 2014 amtierende Staatschef Peter Mutharika, sein Vize Saulos Chilima und Oppositionsführer Lazarus Chakwera. Experten erwarteten ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Neben einem neuen Präsidenten wählten die Bürger auch ein neues Parlament und Regionalvertretungen.

Malawi ist einem UN-Index zufolge eines der 20 ärmsten Länder der Welt, die Mehrheit der rund 17 Millionen Einwohner lebt auf dem Land. Die Frage der Nahrungsmittelsicherheit spielte bei der Wahl eine große Rolle - auch, weil Zyklon „Idai“ erst vor zwei Monaten große Verwüstung angerichtet hatte. Nach Angaben des UN-Nothilfebüros waren fast 870.000 Menschen betroffen, 87.000 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen.