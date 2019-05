US-Börsen eröffnen im Plus

New York (APA) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag von den Vorgaben aus Europa überzeugen lassen. Kurz nach Handelsbeginn merkt man den Investoren die Erleichterung in punkto Handelsstreit an - die Wall Street tendiert merklich fester. Die USA hatten zuletzt die strengen Maßnahmen gegen den chinesischen Huawei-Konzern gelockert.

Ab sofort gelte für 90 Tage eine Regelung, die einige Geschäfte mit Huawei erlaube, teilte das US-Handelsministerium in der Nacht zum Dienstag mit. Zuvor hatten die USA Unternehmen des Landes per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik untersagt, die als Sicherheitsrisiko eingestuft wird.

Gegen 15.45 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 134,07 Einheiten oder 0,52 Prozent auf 25.813,97 Zähler. Der S&P-500 Index gewann 18,55 Punkte oder 0,65 Prozent auf 2.858,78 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann 66,73 Punkte oder 0,87 Prozent auf 7.769,11 Einheiten.

Bei den heutigen US-Konjunkturdaten überraschten die Hausverkäufe für April negativ. Anstatt des prognostizierten Anstiegs gab es einen Rückgang um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Die US-Chiphersteller schnauften gleich zu Börsenstart in New York kräftig durch. Broadcom stiegen um 2,37 Prozent, Qualcomm um 2,36 Prozent und Xilinx um 3,35 Prozent. Ebenfalls klar fester notierten Intel mit plus 1,56 Prozent und Micron mit plus 1,95 Prozent.

Auch von der Berichtssaison kamen Impulse. Der US-Einzelhändler Kohl‘s musste zuletzt bei seinem Jahresausblick zurückstecken und enttäuschte beim Umsatz im ersten Quartal. Die Aktie sackte im Frühhandel in den USA um mehr als 12 Prozent ab.

Die US-Baumarktkette Home Depot aus dem Leitindex Dow Jones hatte ebenfalls Zahlen vorgelegt. Von Jänner bis März erzielte Home Depot einen Umsatz von 26,4 Milliarden US-Dollar (rund 23,6 Mrd. Euro) und damit sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Investoren überzeugte das offenbar nicht - an der Börse gab es ein Minus von 1,28 Prozent.

Die geplante Fusion der Telekomanbieter Sprint und T-Mobile US macht weiter Schlagzeilen. Zuletzt gab es nach optimistischen Äußerungen vonseiten der Regulierungsbehörde FCC wieder Gegenstimmen aus dem US-Justizministerium, die eine Fusion wieder etwas außer Reichweite rücken lassen. Sprint verloren um knapp 2 Prozent und T-Mobile US rückten 0,46 Prozent tiefer.

Der US-Pharmakonzern Merck & Co. kauft die auf Krebsmedikamente spezialisierte Peloton Therapeutics um 1,05 Mrd. Dollar (940,3 Mio. Euro) in bar. Mit der Übernahme sichert sich Merck den Zugriff auf eine Arznei zur Behandlung von Nierenzellkrebs. An der Börse tendiert die Aktie mit plus 0,42 Prozent moderat fester.

