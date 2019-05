UNO: Jemens Houthi-Rebellen behindern weiterhin Hilfe für Notleidende

Genf (APA/dpa) - Jemens Houthi-Rebellen behindern nach UN-Angaben weiter Hilfsgüter für notleidende Menschen in dem Bürgerkriegsland. In Gebieten unter Houthi-Kontrolle würden nach wie vor Lebensmittellieferungen unterschlagen, erklärte der Sprecher des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), Herve Verhoosel, am Dienstag in Genf.

Sollte sich die Lage nicht bessern, würde das WFP eine allmähliche Aussetzung der Hilfe erwägen.

Nach mehr als vier Jahren Bürgerkrieg erlebt der Jemen im Süden der Arabischen Halbinsel nach Einschätzung der Vereinten Nationen die größte humanitäre Katastrophe weltweit. Den UN zufolge haben mehr als 15 Millionen Menschen große Probleme, an ausreichend Lebensmittel zu kommen. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung.

Das WFP erklärte, Behinderungen durch einige Houthi-Anführer seien die größte Herausforderung in dem Konflikt. Helfern werde der Zugang zu Hungernden verweigert, Hilfskonvois würden blockiert, zudem mischten sich lokale Behörden in die Verteilung der Güter ein. So gebe es Hindernisse für eine unabhängige Auswahl von Empfängern der Hilfe. Schon im Dezember hatte das WFP beklagt, es seien Rationen an Menschen verteilt worden, die keinen Anspruch darauf gehabt hätten.

Im ohnehin bitterarmen Jemen tobt seit 2014 ein Bürgerkrieg. Die Houthis haben große Teile des Landes unter Kontrolle gebracht und die international anerkannte Regierung aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben. Diese wird unterstützt von einer internationalen Koalition unter Führung Saudi-Arabiens, die Luftangriffe im Jemen fliegt. Dabei sind bereits mehrfach viele Zivilisten getötet worden.

