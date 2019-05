Ibiza-Video - EU: „Wir verfolgen das aufmerksam“

Brüssel/Wien (APA) - Die Ibiza-Affäre rund um die FPÖ-Spitze und das darauffolgende Regierungsende in Österreich war am Dienstag auch Thema in Brüssel. Die Angelegenheit sei zwar im Rat der Europaminister nicht besprochen worden, „weil das nicht der richtige Ort dafür ist“, aber „wir verfolgen das aufmerksam“, sagte der rumänische Europaminister George Ciamba im Anschluss an das Treffen der Ressortchefs am Nachmittag.

Rumänien hat derzeit den Ratsvorsitz in der EU inne. Was in puncto Beziehungen einzelner Mitgliedsstaaten zu Russland passiere, sei wichtig, betonte Ciamba. Der inzwischen zurückgetretene Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat in dem Skandalvideo aus 2017 mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin darüber gesprochen, wie sie verdeckte Parteispenden an die FPÖ schleusen und er ihr Staatsaufträge zuschanzen könnte.

EU-Budgetkommissar Günther Oettinger meinte: „Wenn man das siebenstündige Video ernst nimmt, dann wäre die Bereitschaft zu Korruption, die Bereitschaft, Interessen Europas, eines Mitgliedsstaates einzubringen mit einem Deal, nicht mit der Werteordnung Europas vereinbar.“ Der betreffende Politiker sei inzwischen aber zurückgetreten, die Frage stelle sich nun nicht mehr.