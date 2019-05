Wiener Rentenmarkt im Späthandel etwas leichter

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstagnachmittag etwas tiefer gezeigt. Die Rendite bei den dreißigjährigen Staatsanleihen stiegen. Der Kurs des Euro-Bund-Future gab ebenfalls leicht nach.

Konjunkturseitig rückte am Nachmittag die Kauflaune der Verbraucher in der Eurozone in den Fokus, die sich im Mai etwas aufgehellt hatte. Das Barometer für das Konsumentenvertrauen stieg um 0,8 Punkte auf minus 6,5 Zähler, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Das Barometer liegt damit deutlich über seinem langjährigen Durchschnitt von minus 10,7 Punkten.

Darüber hinaus rückten bereits am Vormittag Wachstumsschätzungen zu Österreich in den Vordergrund. Wegen der Abkühlung der internationalen Konjunktur hat die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ihre Wachstumsprognose für das laufende zweite Quartal 2019 leicht zurückgenommen. Sie rechnet nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent zum Vorquartal. Im Februar lautete die Prognose noch auf plus 0,4 Prozent.

Um 16.20 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Juni-Termin, mit 166,67 um 12 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (166,79). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 166,77. Das Tageshoch lag bisher bei 166,90, das Tagestief bei 166,45, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 45 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 529.026 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,02 (zuletzt: 1,00) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,23 (0,23) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,27 (-0,27) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,55 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 45 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (43) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 33 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 6 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 111,45 111,70 1,02 111,57 112,57 Bund 29/02 10 0,50 102,56 102,61 0,23 102,56 102,77 Bund 24/10 5 1,65 110,44 110,61 -0,27 110,54 110,61 Bund 21/09 2 3,5 109,44 109,49 -0,55 109,49 109,52 ~