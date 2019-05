Lauda-Tod: Reaktionen 18 - Kinigadner, Verstappen, Leclerc

Wien (APA) - Weitere Reaktion zum Tod von Niki Lauda:

Heinz Kinigadner (zweifacher Motocross-Weltmeister): „Für uns Motorsportler ist das natürlich ein Riesenschock, auch für mich persönlich. Als er das erste Mal den Grand Prix von Österreich gewonnen hat, das war der Tag, an dem ich Weltmeister geworden bin. Niki war eine Persönlichkeit, die es im Motorsport so nicht mehr so schnell geben wird. Wir haben schon eine spezielle Beziehung gehabt, sind viel beieinander gewesen. Immer wenn ich ihn gebraucht habe, war er auch zur Verfügung. Das war ein Leben mit Vollgas in allen Bereichen. Unbeschreiblich. Niki war ein Sprachrohr für alle Themen.“

Max Verstappen (Formel-1-Pilot Red Bull): „Geschockt vom Verlust Niki Laudas. Er war eine wahre Legende unseres Sports und jemand, für den ich großen Respekt hatte. Möge er in Frieden ruhen.“

Charles Leclerc (Formel-1-Pilot Ferrari): „Ein sehr trauriger Tag. Ruhe in Frieden, Legende!“