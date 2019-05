Oettinger erwartet Kürzung von EU-Geldern bei Rechtsstaatsverstößen

Brüssel (APA/AFP) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger erwartet, dass die Auszahlung von EU-Geldern ab 2021 an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten geknüpft wird. Die EU müsse im Haushaltsprogramm für das nächste Jahrzehnt Förderprogramme aussetzen, kürzen oder streichen können, wenn gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen werde, sagte Oettinger am Dienstag in Brüssel.

Aus seiner Sicht gebe es dafür unter den EU-Staaten bereits eine „breite Mehrheit“. In den Verhandlungen zum künftigen EU-Finanzrahmen droht dabei eine Verschärfung des Konflikts mit osteuropäischen Ländern. Die EU liegt seit Jahren mit Polen und Ungarn im Clinch, weil deren Regierungen aus Sicht Brüssels gegen wichtige demokratische Grundprinzipien verstoßen. Zuletzt geriet auch Rumänien wegen umstrittener Justizreformen in das Visier der EU-Kommission.

Diese Länder gehören bisher zu den größten Profiteuren der EU-Kohäsions- und Förderpolitik: Polen erhält über die EU im laufenden Finanzzeitraum von 2014 bis 2020 rund 86 Milliarden Euro, Rumänien fast 31 Milliarden und Ungarn 25 Milliarden Euro.