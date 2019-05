Friedensprozess in Afghanistan - Deutschland im Gespräch mit Taliban

Berlin (APA/Reuters) - Deutschland führt offenbar Gespräche mit den radikalislamischen Taliban, um den Weg für Verhandlungen zwischen den Aufständischen und der afghanischen Regierung zu ebnen.

„Letztendlich können nur die Afghanen selbst, einschließlich der Taliban, über die Zukunft ihres Landes entscheiden“, sagte der Sonderbeauftragte der deutschen Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan, Markus Potzel, der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. „Wenn die Freunde Afghanistans – und dazu gehört Deutschland – gemeinsam dabei helfen können, dann sollten sie das auch tun. Diesem Ziel dienten meine jüngsten Gespräche in Kabul und Doha.“ Deutschland stimme sich in seinen Bemühungen stets eng mit den Partnern international und in der Region ab.

Potzel hatte sich zuletzt Medienberichten zufolge in Katar mit dem Chef des politischen Flügels der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, getroffen. Bislang führen die Taliban zwar Friedensgespräche mit den USA. Sie weigern sich aber, direkte Verhandlungen mit der Regierung in Kabul aufzunehmen, die sie als Marionette der USA betrachten. „Die jetzige Chance für einen Prozess hin zu einem friedlicheren Afghanistan sollte nicht verpasst werden“, mahnte Potzel. In den letzten Jahren seien zu viele Gelegenheiten verspielt worden.