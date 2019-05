Börse London schließt mit Gewinnen

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag in einem einheitlich festeren europäischen Börsenumfeld ebenfalls mit Gewinnen geschlossen.

Die britische Premierministerin Theresa May hat einen neuen Anlauf zu einem Brexit-Gesetzesentwurf gestartet über den möglicherweise bald abgestimmt werden könnte. In ihrem neuen Entwurf scheint sie auch der Idee eines „second referendum“, eines zweiten Brexit-Volksentscheids, nicht mehr ganz abgeneigt zu sein. Parlamentarier hätten bei Ratifizierung die Möglichkeit darüber abzustimmen. Den konkreten Gesetzesentwurf will May nun in den kommenden Tagen vorlegen.

Der FTSE-100 Index ging um 18,04 Einheiten oder 0,25 Prozent höher bei 7.328,92 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 73 Gewinner und 27 Verlierer gegenüber. Ein Titel notierte ohne Veränderung.

In Großbritannien gab es auch Neuigkeiten bei den Konjunkturdaten. Die Auftragslage in der britischen Industrie hat sich im Mai stark eingetrübt. Das Barometer dazu fiel von minus fünf Zählern im April auf minus zehn Punkte.

Im FTSE-100 stiegen die Aktien der Einzelhändler. Marks & Spencer legten 2,07 Prozent zu, Sainsbury stiegen um 4,70 Prozent und Next um 1,93 Prozent.

Auch die Immobilienentwickler zeigten sich mit deutlichen Aufschlägen: so stiegen Berkeley um 1,72 Prozent und Barratt um 1,74 Prozent.

Bei den Londoner Mittelwerten gewannen die Papiere des Baukonzerns Galliford Try um mehr als 15 Prozent und lagen damit an der Spitze des FTSE-250. Galliford hatte in einem aktuellen Trading Update die Analystenerwartungen bestätigt. Zudem will das Unternehmen im Kerngeschäft effizienter werden und Kosten einsparen.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA547 2019-05-21/18:28