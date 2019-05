US-Börsen im Verlauf klar im Plus, Dow Jones gewinnt 0,63 Prozent

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben am Dienstag im Verlauf mit klaren Zuwächsen tendiert. Die Lockerung der Sanktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei hat an der Wall Street für ein wenig Erleichterung gesorgt. Damit hängen die US-Börsen unverändert am Fortgang der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China.

Gegen 19.10 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Aufschlag von 162,94 Zählern oder 0,63 Prozent bei 25.842,84 Punkten. Der S&P-500 Index lag 24,71 Punkte oder 0,87 Prozent im Plus bei 2.864,94 Zähler. Der Nasdaq Composite Index steigerte sich um deutliche um 87,51 Zähler oder 1,14 Prozent auf 7.789,89 Einheiten.

Die USA lockerten die strengen Maßnahmen gegen Huawei vorübergehend. Am Vortag hatten Sanktionen gegen den Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller die US-Tech-Branche und hier vor allem die Kurse von Chip-Produzenten merklich belastet. Anleger waren besorgt hinsichtlich der Lieferbeziehungen der betroffenen Unternehmen zu den Chinesen.

Huawei-Kunden müssen sich vorerst keine Sorgen um die Funktionalität ihrer Smartphones machen. Ab sofort gilt für 90 Tage eine Regelung, die einige Geschäfte mit Huawei erlaubt. Das gilt auch für den technischen Betrieb von Mobilfunk-Netzwerken.

Das sorgte vor allem bei den am Vortag belasteten Technologiewerten für eine Erholung. In der Chipbranche legten Qualcomm, Broadcom und Xilinx um bis zu 3 Prozent zu. Papiere des Google-Mutterkonzerns Alphabet, dessen Smartphone-Betriebssystem Android auf Huawei-Geräten läuft, legten 1,1 Prozent zu. Immer wieder bewegt vom Handelsstreit sind auch Apple, die um 2,2 Prozent stiegen.

Aktien des Einzelhändlers Kohl‘s gingen nach gekürzten Jahreszielen um 8,8 Prozent in die Knie. JCPenney rutschten wegen eines unerwartet hohen Quartalsverlustes um 6,5 Prozent ab. Auch bei Home Depot überzeugte der Umsatz im ersten Quartal nicht, hier hielt sich der Kursverlust mit 0,05 Prozent jedoch in Grenzen.

Unsicher ist nach wie vor der Ausgang der geplanten Übernahme des Telekomunternehmens Sprint durch die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US. Aktien von T-Mobile gaben um 0,3 Prozent nach und Sprint um 1,2 Prozent. Anders als bei der Regulierungsbehörde FCC hält Kreisen zufolge das für Kartellfragen zuständige Justizministerium die Zugeständnisse beider Unternehmen für nicht ausreichend für eine Zustimmung zur Übernahme.

Der US-Pharmariese Merck & Co will sich durch eine Übernahme im Krebsgeschäft stärken. Für bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar soll das private US-Biotechnologieunternehmen Peloton Therapeutics einverleibt werden. Merck & Co stiegen um 0,8 Prozent.

